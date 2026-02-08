Sassuolo Inter 0-1 LIVE | clamorosa traversa di Dimarco su punizione!

Questa sera al Mapei Stadium di Sassuolo si gioca il match tra il team di casa e l’Inter, valido per il 24° turno di Serie A. La partita si anima subito con un’occasione per l’Inter, che al 18’ colpisce una traversa su punizione con Dimarco. I tifosi sono in attesa di vedere se i punti in palio potranno cambiare le sorti della classifica.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 18? – Clamorosa traversa di Dimarco su punizione! 12? – BISSECK PORTA AVANTI I NERAZZURRI! Colpo di testa del centrale su azione d’angolo 9? – RISPONDE L’INTER! Luis Henrique va al tiro, Muric devia in angolo 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

Alle 18 al Mapei Stadium, Sassuolo e Inter sono scesi in campo per il 24° turno di Serie A.

