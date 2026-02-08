Questa sera al Mapei Stadium Sassuolo e Inter si affrontano nel match del 24° turno di Serie A. Dopo un primo tempo senza gol, la partita si sblocca nel secondo, quando Thuram segna il raddoppio su un assist di Dimarco. L’Inter prende il comando della partita e si porta a casa i tre punti, lasciando il Sassuolo a bocca asciutta.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 29? – Thuram raddoppia su un cioccolatino di Dimarco! 18? – Clamorosa traversa di Dimarco su punizione! 12? – BISSECK PORTA AVANTI I NERAZZURRI! Colpo di testa del centrale su azione d'angolo 9? – RISPONDE L'INTER! Luis Henrique va al tiro, Muric devia in angolo 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei!

Sassuolo Inter 0-2 LIVE: Thuram raddoppia su un cioccolatino di Dimarco!

Questa sera al Mapei Stadium di Sassuolo si gioca il match tra il team di casa e l’Inter, valido per il 24° turno di Serie A.

