Lecce Inter LIVE 0-0 | annullato il gol di Federico Dimarco

Federico Dimarco ha visto annullarsi il suo gol durante il match tra Lecce e Inter, a causa di una posizione irregolare. La partita, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526, si gioca al Via del Mare e coinvolge due squadre in lotta per la classifica. I tifosi seguono con attenzione ogni azione, mentre l’arbitro interviene per verificare le posizione dei giocatori. La sfida prosegue con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d’Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 51? – ANNULLATO IL GOL DI DIMARCO! I nerazzurri erano passati in vantaggio ma il direttore di gara annulla dopo un over rule per un fuorigioco di Thuram ad inizio azione 49? – Inter pericolosa su corner, Frattesi prolunga bene sul secondo palo ma non c’è nessun compagno pronto a chiudere 46? – Al via il secondo tempo 47? – Termina il primo tempo dopo due minuti di recupero 39? – Frattesi si divora la rete del vantaggio su servizio di Luis Henrique! 36? – Iniziativa di Thuram a sinistra, Falcone disinnesca Pio Esposito in angolo 30? – Pio Esposito impegna Falcone in angolo! 24? – Pio Esposito e Thuram vicinissimi al vantaggio! 18? – Punizione insidiosa di Dimarco, Thuram gira di testa a lato 10? – Luis Henrique vicinissimo al vantaggio! Ammonito De Vrij 1? – Thuram subito pericoloso! Cambio immediato nel Lecce, Siebert per Gaspar Partiti al Via del Mare! Migliore in campo a fine primo tempo: Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

Moviola Parma Inter, Dimarco tutto regolare: gol annullato a Bonny? Svelato il motivoNell'analisi della moviola di Parma-Inter, La Gazzetta dello Sport chiarisce le decisioni arbitrarie riguardanti i gol di Federico Dimarco e Ange Yoan Bonny.

