Udinese Inter LIVE 0-1 | Dimarco sigla il raddoppio ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Pio Esposito

Segui con noi la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026. La cronaca in tempo reale include il risultato, i marcatori e i momenti più significativi, come il gol di Dimarco e l’annullamento di una rete di Pio Esposito per fuorigioco. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio, con aggiornamenti precisi e puntuali sull’andamento del match.

di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l’Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l’Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 60? – Dimarco sigla il raddoppio ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Pio Esposito 52? – Mkhitaryan impegna subito Okoye 45? – Comincia il secondo tempo! 47? – Termina il primo tempo, nerazzurri meritatamente in vantaggio 33? – Prima occasione per i padroni di casa, Sommer disinnesca un bel tiro di Piotrowski 30? – Okoye sale in cattedra, nerazzurri a caccia del raddoppio 20? – Lautaro Martinez la sblocca con una giocata bellissima in area 10? – Nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco Inizia la sfida! Migliore in campo a fine primo tempo: Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Inter LIVE 0-1: Dimarco sigla il raddoppio ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Pio Esposito Leggi anche: Cagliari Sassuolo 0-0 LIVE: gol annullato a Esposito per fuorigioco Leggi anche: Cagliari Sassuolo 0-0 LIVE: tentativo dal limite di Palestra. Gol annullato a Esposito per fuorigioco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Udinese-Inter, orari e dove vederla in TV; Dove vedere Udinese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Udinese-Inter: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming. Udinese-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: iniziato il secondo tempo, decide Lautaro - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

