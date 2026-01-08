Moviola Parma Inter Dimarco tutto regolare | gol annullato a Bonny? Svelato il motivo

Nell'analisi della moviola di Parma-Inter, La Gazzetta dello Sport chiarisce le decisioni arbitrarie riguardanti i gol di Federico Dimarco e Ange Yoan Bonny. In particolare, si spiega perché il gol di Bonny sia stato annullato e si evidenzia che il gol di Dimarco è stato considerato regolare. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche della partita e le decisioni arbitrali prese.

Inter News 24 Moviola Parma Inter – fatta chiarezza da La Gazzetta dello Sport sui gol di Federico Dimarco e Ange Yoan Bonny. C'è un dato in Parma-Inter che ha fatto e sta facendo discutere i tifosi nerazzurri e non solo, ossia quello relativo al numero dei falli fischiati dal direttore di gara Andrea Colombo. Sono ben 20 quelli sanzionati agli uomini di Chivu, solo 4 quelli per i padroni di casa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella consueta moviola, analizza altri episodi, quelli relativi al gol di Dimarco e alla rete annullata a Bonny. Gestione, sotto questo punto di vista, positiva da parte della squadra arbitrale.

Moviola Parma-Inter: ‘mani’ di Thuram sul gol di Bonny - Partita mai messa in discussione e caratterizzata da un dominio nerazzurro in entrambi i tempi. passioneinter.com

