Parma-Inter le pagelle | Dimarco e Thuram a segno Sucic divora due gol

Nel match valido per la 19ª giornata di Serie A tra Parma e Inter, il risultato finale è 0-2. Dimarco apre le marcature nel primo tempo, mentre Thuram concretizza nella fase di recupero, correggendo un errore precedente di Colombo che aveva annullato la rete di Bonny. Sucic, invece, ha avuto una prestazione intensa, ma non è riuscito a trovare la rete.

Termina con il risultato di 0-2 il match tra Parma e Inter, valida per la 19ª giornata di Serie A. Dimarco sblocca la partita nel primo tempo, mentre Thuram segna la seconda rete nei minuti di recupero, facendosi perdonare dell’ingenuità che ha portato Colombo ad annullare la rete di Bonny pochi minuti prima. Inter, le pagelle. SOMMER 6: Impensierito ben poco dall’attacco avversario. La traversa alla mezz’ora di Ondejka lo salva. AKANJI 6: Partita ordinata, sufficienza meritata. BISSECK 6.5: Buona partita in difesa, ma come al solito si prepara anche in attacco. Ad inizio primo tempo tenta anche il tiro da fuori, Corvi però ci mette lo zampino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Parma-Inter, le pagelle: Dimarco e Thuram a segno, Sucic divora due gol Leggi anche: Parma-Inter 0-1, Dimarco e Thuram espugnano il Tardini: Chivu primo in classifica Leggi anche: Parma Inter 0-2: nella nebbia del Tardini la decidono Dimarco e Thuram Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Parma-Inter: probabili formazioni e statistiche; Inter-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: prova totale per Lautaro, Zielinski è rinato, Thuram in crescita, Ravaglia evita la goleada; Le pagelle di Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez dominante (7,5). I nerazzurri tornano primi a +2 sul Napoli; Le pagelle di Inter-Bologna: Zielinski di classe, Lucumí inadeguato. Parma-Inter 0-2, pagelle: lampo Dimarco, Thuram letale, Akanji è un muro, Ondrejka pericoloso - Il difensore svizzero annulla Pellegrino, bene lo svedese del Parma ... sport.virgilio.it

Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco (7,5) è un cecchino. Esposito (7) lotta tantissimo, Thuram (6,5) il gol della sicurezza - 0 il Parma al Tardini e sfrutta il passo falso del Napoli per allungare a +4 sulla squadra di Conte. msn.com

Parma-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: Akanji granitico (7), Dimarco apriscatole (7) e Sucic a corrente alternata (5) - L’Inter di Cristian Chivu espugna anche il Tardini di Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato e allungando in vetta alla classifica su Napoli e Milan (con una ... msn.com

#Parma 0-2 #Inter : Marcus Thuram! #ParmaInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.