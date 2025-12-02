Bastoni Inter il difensore moderno deve creare | l’analisi del nerazzurro sul suo ruolo e sulla crescita con Chivu

Inter News 24 Bastoni Inter, il centrale racconta l’evoluzione tecnica, il rapporto con Chivu, la leadership nello spogliatoio e la nuova identità del difensore moderno. In una lunga intervista concessa al canale YouTube di Rivista Undici ( fonte ), Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 della Nazionale e colonna dei nerazzurri, ha raccontato l’evoluzione del suo ruolo, il suo percorso all’Atalanta, la crescita all’Inter e il rapporto con Cristian Chivu, tecnico rumeno che oggi guida la squadra. Il centrale ha spiegato come la visione del difensore “solo difensore” sia superata: oggi serve altro, serve qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Inter, «il difensore moderno deve creare»: l’analisi del nerazzurro sul suo ruolo e sulla crescita con Chivu

