Parma Inter Chivu tra cuore e turnover spunta il dubbio Bastoni Cosa filtra sull’impiego del difensore
Per la sfida tra Parma e Inter, Chivu valuta attentamente le scelte di formazione, considerando anche l'impegno in vista del match con il Napoli. Tra i dubbi principali, spicca la possibilità di vedere Bastoni in panchina, per preservarlo e gestire al meglio le risorse della squadra. Restano da capire le decisioni finali dell’allenatore, in un contesto di turnover mirato a mantenere l’equilibrio tra prestazioni e disponibilità.
Inter News 24 Parma Inter, Chivu ragiona anche in ottica scontro diretto con il Napoli: Alessandro Bastoni potrebbe osservare un turno di riposo. L’Inter si prepara a scendere in campo questa sera allo stadio «Tardini» per un match che profuma di nostalgia e sfide tattiche. Per Cristian Chivu, quella di stasera non è una partita come le altre: il tecnico nerazzurro affronta infatti la squadra che gli ha regalato il debutto assoluto su una panchina di Serie A. Alla fine della scorsa stagione, Chivu aveva guidato i gialloblù per tredici partite, convincendo la dirigenza ducale a proporgli il rinnovo. 🔗 Leggi su Internews24.com
