Inter difesa a rischio | Chivu studia soluzioni per Lecce tra squalifiche e infortuni improvvisi
Per un infortunio e due squalifiche, l’Inter perde tre difensori e si affida a Chivu per trovare una soluzione. La squadra si prepara alla difficile partita contro il Lecce, dove mancheranno elementi chiave della linea difensiva. La situazione mette in difficoltà l’allenatore, che deve riorganizzare il reparto con risorse limitate. La sfida si prospetta complicata per l’Inter, che tenta di adattarsi alle assenze improvvise e di mantenere compatto il reparto difensivo. La palla ora passa a Chivu, che valuta le opzioni disponibili.
Inter, l’emergenza difensiva frena la corsa: Chivu studia le soluzioni per Lecce. L’Inter si prepara ad affrontare una trasferta insidiosa sul campo del Lecce con un reparto difensivo pesantemente ridotto negli uomini. Squalifiche e infortuni improvvisi costringono l’allenatore Adrian Chivu a rivedere completamente i piani, mettendo a rischio la solidità di una retroguardia che finora aveva rappresentato un punto di forza della squadra. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita e scelte tattiche oculate per superare un momento di difficoltà. Un’onda di assenze: il quadro della situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Infortuni Inter, tante assenze per Chivu: il tecnico romeno studia le contromisureL'infortunio di diversi giocatori chiave sta influenzando l'Inter, costringendo Chivu a cercare soluzioni alternative.
Ultimissime Inter LIVE: Chivu studia qualche cambio per il Lecce
Inter in ansia per Lautaro Martinez: a rischio per il derby, le ultime
Lautaro Martinez si è infortunato ieri in Champions League contro il Bodo/Glimt. Inter in ansia per le sue condizioni
Bastoni turbato, a rischio la Champions. La linea dell'Inter: non ha simulato
L'Inter alza il muro. Soprattutto in difesa di Bastoni. Che, dopo quanto accaduto sabato sera, è diventato oggetto di insulti, minacce e quanto di peggio sia possibile immaginare.
Inter, difficoltà in difesa: c'è un dato preoccupante sui gol subiti in Europa
Le ultime 4 partite dell'Inter nella fase ad eliminazione diretta: difesa disastrosa 14 goal subiti: 3-1 contro il Bodo 5-0 contro il PSG 4-3 (vittoria) contro il Barcellona 3-3 contro il Barcellona