Inter difesa a rischio | Chivu studia soluzioni per Lecce tra squalifiche e infortuni improvvisi

Inter, l’emergenza difensiva frena la corsa: Chivu studia le soluzioni per Lecce. L’Inter si prepara ad affrontare una trasferta insidiosa sul campo del Lecce con un reparto difensivo pesantemente ridotto negli uomini. Squalifiche e infortuni improvvisi costringono l’allenatore Adrian Chivu a rivedere completamente i piani, mettendo a rischio la solidità di una retroguardia che finora aveva rappresentato un punto di forza della squadra. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita e scelte tattiche oculate per superare un momento di difficoltà. Un’onda di assenze: il quadro della situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Infortuni Inter, tante assenze per Chivu: il tecnico romeno studia le contromisureL'infortunio di diversi giocatori chiave sta influenzando l'Inter, costringendo Chivu a cercare soluzioni alternative.

Ultimissime Inter LIVE: Chivu studia qualche cambio per il LecceSegui le ultime notizie in tempo reale con Inter News 24.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bastoni turbato, a rischio la Champions. La linea dell’Inter: non ha simulato; A rischio la sfida tra Bodo/Glimt e Inter? Preoccupano le condizioni del campo; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: recuperati Barella e Calhanoglu; Infortunio per Khephren Thuram: a rischio per Inter-Juventus.

Inter in ansia per Lautaro Martinez: a rischio per il derby, le ultimeLautaro Martinez si è infortunato ieri in Champions League contro il Bodo/Glimt. Inter in ansia per le sue condizioni ... milanlive.it

Bastoni turbato, a rischio la Champions. La linea dell’Inter: non ha simulatoL’Inter alza il muro. Soprattutto in difesa di Bastoni. Che, dopo quanto accaduto sabato sera, è diventato oggetto di insulti, minacce e quanto di peggio sia possibile immaginare. E’ la deriva dei soc ... msn.com

Inter, difficoltà in difesa: c'è un dato preoccupante sui gol subiti in Europa x.com

Le ultime 4 partite dell'Inter nella fase ad eliminazione diretta: difesa disastrosa 14 goal subiti: 3-1 contro il Bodo 5-0 contro il PSG 4-3 (vittoria) contro il Barcellona 3-3 contro il Barcellona facebook