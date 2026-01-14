Mancano poche ore all'inizio di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A. Cristian Chivu sta valutando ancora tre possibili formazioni, con Akanji in crescita tra le opzioni. La decisione finale sarà determinante per la squadra nerazzurra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A, e Cristian Chivu tiene ancora tre scelte chiave in sospeso. La sensazione è che le decisioni definitive arrivino a ridosso del match. Il primo nodo è in difesa: Manuel Akanji guadagna terreno per una maglia da titolare, con uno tra Bisseck e Acerbi a rischio panchina. Sulla fascia destra, possibile turnover: Diouf insidia Luis Henrique per partire dall’inizio. Capitolo attacco: Marcus Thuram è favorito su Esposito per affiancare Bonny dal primo minuto. Lautaro Martínez, invece, partirà dalla panchina. Ultime valutazioni in corso per l’ Inter, che affronta il Lecce con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti nel recupero. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Lecce, Chivu valuta fino all’ultimo: Akanji in rialzo

Leggi anche: Inter Liverpool, fascia destra rebus: Akanji influenzato, Chivu valuta tre soluzioni

Leggi anche: Inter Milan, Akanji la certezza di Chivu nonostante sarà l’ultimo a rientrare dalle nazionali! Chivu con lui…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A: Inter-Lecce in campo mercoledì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Inter-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Lecce, probabili formazioni e ultime notizie: maxi turnover per Chivu, scelto il sostituto di Calhanoglu; Inter-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Chivu ribalta l’Inter: 6 novità e un esordio col Lecce! C’è un osservato speciale sul mercato - L’Inter ospita il Lecce a San Siro nel recupero di campionato: le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro Chivu ... calciomercato.it