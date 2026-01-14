Inter-Lecce Chivu valuta fino all’ultimo | Akanji in rialzo
Mancano poche ore all'inizio di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A. Cristian Chivu sta valutando ancora tre possibili formazioni, con Akanji in crescita tra le opzioni. La decisione finale sarà determinante per la squadra nerazzurra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.
Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Lecce, recupero della 16ª giornata di Serie A, e Cristian Chivu tiene ancora tre scelte chiave in sospeso. La sensazione è che le decisioni definitive arrivino a ridosso del match. Il primo nodo è in difesa: Manuel Akanji guadagna terreno per una maglia da titolare, con uno tra Bisseck e Acerbi a rischio panchina. Sulla fascia destra, possibile turnover: Diouf insidia Luis Henrique per partire dall’inizio. Capitolo attacco: Marcus Thuram è favorito su Esposito per affiancare Bonny dal primo minuto. Lautaro Martínez, invece, partirà dalla panchina. Ultime valutazioni in corso per l’ Inter, che affronta il Lecce con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti nel recupero. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
