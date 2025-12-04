Inter-Venezia 5-1 Chivu | Mi è piaciuto l’atteggiamento

La serata di oggi è stata estremamente positiva per l’Inter. In quel del Giuseppe Meazza, i nerazzurri hanno battuto con un netto e secco 5-1 il Venezia, strappando così il pass per i quarti di finale della Coppa Italia. Una prestazione di alto livello da parte di ogni elemento della squadra, che ha dato prova di saper rimanere sul pezzo anche in una gara sulla carta alla portata. La Beneamata ha dato prova di voler competere su ogni fronte in questa annata, anche grazie a una rosa profonda e l’unione d’intenti. Al termine del match, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Italia 1: “ Mi è piaciuto atteggiamento e il rispetto portato per l’avversario, sono contento per tutti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

