Lecce Inter 0-2 | Mkhitaryan e Akanji! Chivu la vince con i cambi e sale a +10

Mkhitaryan e Akanji hanno segnato i gol decisivi che hanno portato l’Inter alla vittoria contro il Lecce, causata da una prestazione difensiva troppo debole dei padroni di casa. Il match si è giocato alle 18 al Via del Mare, dove l’Inter ha dimostrato maggiore determinazione in campo. L’allenatore ha deciso di cambiare strategia con sostituzioni che hanno cambiato l’inerzia della partita. La squadra ospite si è aggiudicata i tre punti, salendo a +10 in classifica.

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d'Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 88? – Ammonito Bastoni, era diffidato, salterà il derby e tornerà con il Genoa.