le tentazioni del diavolo esorcismo in crescita

Il numero di esorcismi eseguiti in Italia è aumentato negli ultimi mesi, secondo fonti ufficiali. La causa principale è l’aumento di segnalazioni di presunti fenomeni spirituali negativi, che spingono le persone a cercare aiuto religioso. L’incontro di lunedì alle 21 nella chiesa di San Pietro ad Avenza si concentrerà proprio su questo trend, affrontando il rapporto tra fede, legge e pratiche di esorcismo. La serata prevede testimonianze e approfondimenti sul tema.

"Il satanismo alla luce della fede e della legge". Ruoterà su questi temi l’incontro di lunedì, alle 21, nella chiesa di San Pietro ad Avenza, organizzato da parrocchia di San Pietro e Confraternita del Santissimo Crocifisso. A parlare di un fenomeno sempre più sentito saranno padre Enrico Di Vita, esorcista della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e il tenente colonnello Roberto Ghiorzi, comandante della compagnia carabinieri di Carrara. Per dare una dimensione al fenomeno del satanismo, un aiuto arriva dalle azioni di contrasto della chiesa. E sono sorprendenti i dati dell’ Associazione Internazionale Esorcisti (Aie), l’unica organizzazione di esorcisti riconosciuta dalla Santa Sede nel 2014.🔗 Leggi su Lanazione.it

