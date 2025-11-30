Maignan tornato Super Mike e le tentazioni del mercato

Maignan è ritornato ai grandissimi livelli cui aveva abituato i tifosi del Milan e gli amanti del calcio in generale. Sportmediaset dedica un articolo al portiere rossonero. La redazione ne analizza i gesti tecnici e gli eventuali scenari che potrebbero vederlo lontano da Milano. Maignan, Tare cerca di blindarlo. Le prestazioni del numero uno rossonero spingono altre big team europei a ricercarne le prestazioni. Così Sportmediaset: "I rigori parati a Dybala e Calhanoglu contro Roma e Inter, poi il miracolo su Gila contro la Lazio e non solo. Maignan è tornato " Magic Mike " in questa prima parte di stagione e nella navigazione nella parte alta di classifica del Milan ci sono anche i suoi guantoni autografati.

Sono appena tornato da SanSiro, dove ho visto un brutto MilanLazio, con tanti errori tecnici,un grande Maignan, ancora decisivo su Gila, e un bel gol di Leao, e poco altro. Uscendo all’87’ purtroppo mi sono perso l’epilogo finale. Il giovane arbitro #Collu a mio Vai su X

Parte Milan-Lazio, e pronti via Maignan cala una parata clamorosa. Riflesso felino a spingere in angolo una zuccata a botta sicura. È tornato a essere davvero Magic. - facebook.com Vai su Facebook

Maignan è tornato Magic. E ha dato un segnale: è il momento di accelerare nella trattativa per il rinnovo - Dopo la scorsa stagione, infarcita di alti e bassi, a tanti erano venuti dubbi in merito allo status di Mike Maignan all'interno della rosa del Milan. Come scrive tuttomercatoweb.com

Milan, clamoroso Maignan: Inter e Juve tentano lo scippo. Allegri non molla, l'ultima offerta per il rinnovo - Maignan è tornato super: il Milan torna alla carica per il rinnovo, l'offerta. Secondo sport.virgilio.it

Maignan, il futuro è nelle sue mani. Milan pronto a blindare SuperMike - Allarme Pulisic e Saelemaekers: a rischio per la Lazio ... Secondo ilgiorno.it