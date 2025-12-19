Conte esorcismo da finale Il Diavolo non fa paura Hojlund quanti rimpianti

Il calcio italiano vive momenti intensi e sorprendenti, tra vittorie e delusioni. Conte si trova in bilico, mentre il Diavolo affronta un esorcismo da finale. Hojlund lascia rimpianti e il Milan chiude il suo percorso da detentore, dopo la Coppa Italia e la Supercoppa, che finisce nelle mani del Napoli a Riad. Un susseguirsi di emozioni che tiene il pubblico con il fiato sospeso.

Fuori due. Dopo la Coppa Italia, il Milan saluta (da detentore) anche la Supercoppa: bis del Napoli a Riad. L’anno scorso l’Arabia aveva portato il lampo illusorio targato Conceiçao, sgretolatosi poi come sabbia del deserto. Tutt’altra musica e sostanza ora, con Allegri. Che tuttavia, con uno spartito ridotto all’osso, non può suonare la stessa musica sentita fin qui in campionato, senza pedine come Gabbia (infortunato) e Modric (in campo nel finale). Soprattutto, senza un centravanti. Max ci ha provato con Leao, ma il portoghese ieri era ancora ai box, mentre Gimenez sotto i ferri. Ibrahimovic ha smesso da anni: c’era il figlio 19enne Maximilian alla prima panchina ufficiale, mentre per il 17enne Vincent "primo contratto da professionista, farà parte del progetto Milan Futuro", la nota della società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

