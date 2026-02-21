Le tartarughe giganti ritornano a Floreana isola simbolo delle Galapagos di quando le estinzioni dipendono dagli esseri umani

Le tartarughe giganti sono state reintrodotte a Floreana, isola delle Galapagos, per contrastare la loro estinzione. La causa di questa operazione risiede nella perdita della specie Chelonoidis niger niger, che non si vedeva sull’isola da oltre cento anni. Gli esperti hanno portato avanti il progetto per ripristinare l’equilibrio naturale e tutelare la biodiversità locale. La presenza di queste creature rappresenta un passo importante per la conservazione dell’ecosistema di Floreana.

Dopo un secolo dalla loro estinzione, sono state reintrodotte delle testuggini simili alla specie Chelonoidis niger niger che un tempo abitava a Floreana, nelle Galapagos. La popolazione locale era sparita a causa dell'intervento umano: i marinai cacciavano gli animali per caricarli vivi sulle navi per poi cibarsene e sempre a causa dell'uomo erano state introdotte specie aliene che hanno devastato l'habitat utile alla loro sopravvivenza.