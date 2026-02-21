Le parole di Lil Jon per dire addio al figlio morto a 25 anni | Seppellito il primo giorno di Ramadan

Lil Jon ha condiviso il suo dolore per la perdita del figlio Nathan, scomparso all’età di 25 anni e ritrovato in un laghetto. La famiglia ha seppellito il giovane il primo giorno di Ramadan, un momento importante per la comunità musulmana. Il rapper ha scritto parole commoventi per ricordare il figlio e il suo sorriso. La notizia ha subito fatto il giro sui social, suscitando molte reazioni.

Il rapper Lil Jon ha parlato del figlio Nathan morto a 25 anni, il cui corpo è stato trovato in un laghetto. L'uomo è stato seppellito nel primo giorno di Ramadan.🔗 Leggi su Fanpage.it Trovato morto Nathan Smith, figlio del rapper Lil Jon: aveva 27 anni, in corso le indagini della poliziaLa polizia indaga sulla morte di Nathan Smith, figlio del rapper Lil Jon. Morto il figlio del rapper Lil Jon, Nathan aveva 27 anni: è suo il corpo ritrovato in un laghettoLa polizia ha trovato il corpo di Nathan Smith, il figlio del rapper Lil Jon, in un laghetto vicino casa. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto Lil Poppa, lutto nel mondo del rap Usa. Chi era; Lil Poppa morto a 25 anni dopo 5 giorni dal lancio dell'ultimo singolo. Il testamento: Finché hai vissuto sarà sempre facile; Pagelle nuovi singoli 13 febbraio 2026: New Music Friday, voti e Golden Song; Inter-Juve, Spalletti furioso con La Penna: il video negli spogliatoi e l’urlo Hai falsato la partita!. (Delfina dei Serlupi x Lil Jon Panzer dei Serlupi) anche lui è andato con la sua nuova famiglia buona fortuna piccolo cucciolo! - facebook.com facebook