Trovato morto Nathan Smith figlio del rapper Lil Jon | aveva 27 anni in corso le indagini della polizia

La polizia indaga sulla morte di Nathan Smith, figlio del rapper Lil Jon. Il giovane, noto come DJ Young Slade, è stato trovato senza vita vicino alla sua casa in Georgia. Le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle cause del decesso. La famiglia e gli amici sono sotto shock per questa perdita improvvisa.

Nathan Smith, figlio del noto rapper americano Lil Jon, è stato trovato morto in Georgia. Conosciuto sulla scena musicale con il nome di DJ Young Slade, Nathan Smith aveva 27 anni. Ancora da chiarire le cause del decesso. Il corpo del giovane è stato trovato in uno stagno nei pressi della sua casa. Non si avevano più sue notizie dal 3 febbraio. A confermare la notizia è stato lo stesso Lil Jon su Instagram.

