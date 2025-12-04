Milan Tare sfida le big di Serie A per il giovane talento | l’Atalanta fissa il prezzo

Il Milan prepara l’assalto per il giovane talento italiano: c’è mezza Serie A sul promettente giocatore dell’Atalanta Il Milan sta definendo le prossime strategie di mercato, valutando diversi profili utili a rinforzare la difesa. Tra i nomi più seguiti c’è Marco Palestra, talento dell’ Atalanta in prestito al Cagliari. Il giovane terzino si sta rendendo protagonista di una crescita che ha attirato l’interesse di molti club di Serie A. Le sue prestazioni hanno acceso i riflettori anche di società estere, in particolare inglesi. Un profilo promettente che potrebbe entrare con forza nei piani rossoneri per il futuro immediato. 🔗 Leggi su Sportface.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CorSport: Tare torna all'Olimpico da dirigente del Milan. La Lazio è stata casa sua per più di 15 anni #MilanPress - facebook.com Vai su Facebook

Il #Milan riflette sul #calciomercato invernale bmbr.cc/1zb0u4y #Tare #PremierLeague #2dicembre Vai su X

Calciomercato Milan, Tare ha messo gli occhi su un talento belga: è sfida a quella big italiana per assicurarsi il giocatore - Le ultime Il calciomercato del Milan guarda già al futuro, e uno dei nomi ... Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per quel giocatore. La possibile mossa di Tare per strapparlo alla concorrenza - Sul giocatore c’è anche l’interesse della Juventus Nel panorama del calciomercato del Milan, mentre i ... Segnala calcionews24.com

Palestra Milan, sfida al Napoli per il gioiello dell’Atalanta: valutazione monstre da parte degli orobici. Le cifre - Palestra Milan, il club osserva il talento del 2005 ma la richiesta dell’Atalanta frena gli entusiasmi: la concorrenza è alta e il prezzo spaventa Le strategie di calciomercato del Milan non smettono ... Lo riporta milannews24.com

È stato il giustiziere del Milan, i rossoneri lo vogliono per giugno - Dal gol ai rossoneri ad un trasferimento a Milano: Igli Tare e Giorgio Furlani hanno preso appunti, ora il colpo è prenotato per l'estate ... Da milanlive.it

Milan, i conti tornano nelle sfide con le big. E c'è l'effetto Rabiot - Sette gare e 19 punti con le squadre d'alta classifica. Secondo msn.com

Tare prima di Milan-Lazio: “Rinnovo Maignan? Abbiamo un patto con Mike, non ci mettiamo pressione a vicenda. Poi vediamo a fine anno” - Prima della sfida con la Lazio, Tare svela quello che è il piano del Milan con Maignan per la prossima stagione. Da eurosport.it