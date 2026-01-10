Schade alla Juventus? Il Brentford fissa il prezzo per la cessione Le big d’Europa osservano la situazione del talento della Premier

Il Brentford ha stabilito il prezzo per la cessione di Shadé, giovane talento della Premier League. La Juventus, interessata al giocatore, deve valutare le proprie strategie di mercato considerando l’elevata valutazione e la concorrenza di altre grandi squadre europee. La situazione evidenzia le sfide di acquisizione di giovani promesse e le dinamiche di un mercato sempre più competitivo e globale.

Schade alla Juventus? Il talento classe 2004 è la tentazione estera per le fasce ma l’alta valutazione e la folta concorrenza complicano i piani bianconeri. L’esplorazione del mercato internazionale da parte della Juventus non conosce sosta, spingendo gli osservatori bianconeri a scandagliare con particolare attenzione la Premier League, vero e proprio bacino di atleti moderni e fisicamente dominanti. Tra le numerose relazioni giunte sulla scrivania del responsabile dell’area sportiva Damien Comolli, una in particolare ha catturato l’interesse della dirigenza: quella relativa a Kevin Schade. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport, l’attaccante esterno del Brentford è balzato prepotentemente tra gli obiettivi sensibili per rinforzare le corsie laterali a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

