L’avvocata della famiglia nel bosco | I genitori vessati da chi dovrebbe aiutarli

Danila Solinas, avvocata di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, denuncia che la famiglia che vive nel bosco viene tormentata da chi dovrebbe offrire assistenza. La donna afferma che i genitori sono soggetti a pressioni e minacce da parte di autorità e servizi sociali, che avrebbero il compito di proteggerli. La situazione si aggrava, secondo l’avvocata, con richieste continue e interventi invasivi che complicano la vita della famiglia. La vicenda continua a suscitare attenzione.

Danila Solinas, avvocata di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, dice che la famiglia nel bosco è «vessata» da chi dovrebbe aiutarli. E pur essendo cittadini stranieri non possono andarsene dall’Italia: «Potrebbero farlo in teoria, ma senza i bambini e quindi sarebbe assolutamente impensabile per loro». Regno Unito e Australia infatti non sono intervenuti: «I consolati si stanno interessando a questa vicenda ma hanno inteso agire nel rispetto della legge italiana, confidando nella giustizia italiana». «Sbigottita». Solinas dice a Francesco Borgonovo de La Verità di essere «sbigottita, mi creda, turbata da quello a cui ho assistito in questi ultimi giorni.🔗 Leggi su Open.online

