I genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli hanno accettato di trasferirsi temporaneamente in un immobile offerto da un privato, «pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate» e «per il tempo necessario all’attuazione delle migliorie abitative richieste». Stivali e legna nella casa nel bosco (foto Ansa). I legali della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno sottolineato che si tratta «nessun passo indietro, ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà», spiegando la scelta con un comunicato stampa, giorno in cui è stato depositato anche il reclamo contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto l’allontanamento dei tre figli dalla casa familiare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Famiglia nel bosco, ok dei genitori alla casa offerta da un imprenditore