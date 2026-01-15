Quattro assi | da lunedì lavori in via Cantore e via XX Settembre divieti e modifiche alla viabilità

Da genovatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 19 gennaio, in via Cantore e via XX Settembre, avranno inizio i lavori per la posa dei nuovi cavidotti, nell’ambito del progetto dei Quattro Assi del Trasporto Pubblico Locale. Sono previste modifiche alla viabilità e divieti temporanei per garantire la sicurezza durante le operazioni. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Al via da lunedì 19 gennaio i lavori per la realizzazione dei nuovi cavidotti nell’ambito del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale. Le strade coinvolte, a partire dalle 21, saranno via Cantore e via Damiano Chiesa a Sampierdarena e via XX Settembre in centro.I cantieri saranno aperti. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lavori 4 Assi di Forza: nuove modifiche viabilità e divieti in centro

Leggi anche: Lavori su Adriatica e statale 67. Da lunedì cantieri in movimento. E modifiche alla viabilità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cantieri dei 4 assi: lunedì via ai lavori in via Buranello, rebus via Cantore - Per non chiuderla, la via è stata divisa in cinque lotti: le auto potranno continuare a passare, ma dall’Immacolata i bus ... rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.