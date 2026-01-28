Pontedera lavori al sottopasso di via delle Colline | strada chiusa al traffico
A Pontedera, il sottopasso di via delle Colline sarà chiuso al traffico da venerdì sera alle 22 fino a domenica sera. I lavori di manutenzione alle strutture civili richiedono l’interdizione temporanea, e le auto devono usare percorsi alternativi. La strada resterà sbarrata per tutto il fine settimana, causando alcuni disagi ai cittadini e ai pendolari.
A partire dalle ore 22 di venerdì 30 gennaio e per tutto sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio sono previsti lavori di manutenzione alle opere civili del sottopasso stradale di via delle Colline a Pontedera, che sarà interdetto al transito delle auto, deviate su percorsi alternativi. Lo rende.🔗 Leggi su Pisatoday.it
