Pontedera lavori al sottopasso di via delle Colline | strada chiusa al traffico

A Pontedera, il sottopasso di via delle Colline sarà chiuso al traffico da venerdì sera alle 22 fino a domenica sera. I lavori di manutenzione alle strutture civili richiedono l’interdizione temporanea, e le auto devono usare percorsi alternativi. La strada resterà sbarrata per tutto il fine settimana, causando alcuni disagi ai cittadini e ai pendolari.

A partire dalle ore 22 di venerdì 30 gennaio e per tutto sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio sono previsti lavori di manutenzione alle opere civili del sottopasso stradale di via delle Colline a Pontedera, che sarà interdetto al transito delle auto, deviate su percorsi alternativi. Lo rende.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 e domenica 1 febbraio saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a #Pontedera nonché attività propedeutiche per la soppressione del pass - facebook.com facebook