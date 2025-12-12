Mercato del lavoro | quali settori assumeranno di più in Italia?

Il mercato del lavoro in Italia sta vivendo una fase di recupero, con alcuni settori che si distinguono per le maggiori opportunità di assunzione. Dopo un periodo di incertezza, emergono segnali di crescita e rinnovamento, riflettendo un sistema economico in evoluzione e alla ricerca di nuovi talenti in diverse aree strategiche.

Il mercato del lavoro italiano è in fermento. Dopo anni di incertezza e trasformazioni, il sistema economico nazionale mostra segnali concreti di dinamismo. I numeri parlano chiaro: tra novembre 2025 e gennaio 2026 sono previste 1.319.280 nuove assunzioni in Italia, secondo le rilevazioni del Progetto Excelsior di Unioncamere. Si tratta di un dato significativo che racconta molto più di una semplice ripresa occupazionale. Dietro questa cifra si nasconde una geografia articolata di opportunità, con settori che corrono a velocità diverse, territori che attraggono investimenti e professioni sempre più specifiche. Tpi.it Mercato del lavoro: quali settori assumeranno di più in Italia? - Il mercato del lavoro in Italia è in fermento: dopo anni d'incertezza, il sistema economico nazionale mostra segnali concreti di dinamismo. tpi.it I NUMERI DEL LAVORO/ Il rischio di vedere crescere l’occupazione più del Pil - Dall'Istat sono arrivati dati interessanti sul mercato del lavoro, che mostrano il cammino che resta da fare nel nostro Paese ... ilsussidiario.net La settimana si chiude con un dato importante dal mercato del lavoro italiano: nel terzo trimestre gli occupati calano di 45mila unità, scendendo a 24 milioni 102 mila. ???? Istat segnala il calo dei dipendenti a termine, la stabilità degli indeterminati e una lieve cr - facebook.com facebook #Immigrazione e mercato del #lavoro, intervista a Laura Calafà, professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro di @UniVerona. x.com © Tpi.it - Mercato del lavoro: quali settori assumeranno di più in Italia?

Come funziona il mercato del lavoro (Michele Boldrin)

Video Come funziona il mercato del lavoro (Michele Boldrin) Video Come funziona il mercato del lavoro (Michele Boldrin)