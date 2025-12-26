Ingv | trabocco lavico Stromboli ed Etna

21.00 Un trabocco lavico è presente sul vulcano Stromboli nell'Arcipelago delle Eolie dove è visibile un piccolo flusso lavico, che si riversa dall'area craterica Nord sull'alta parte della Sciara del Fuoco. Per l'Etna vi è un'intensa e continua attività stromboliana al Cratere NordEst, con lancio di materiale incandescente che cade sul fianco del cono ed emissione di modeste quantità di cenere vulcanica. Lo ha reso noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Ricaduta di cenere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Allerta vulcani in Sicilia. Ingv: “Trabocco lavico sullo Stromboli”. Si alza la soglia di allarme anche sull’Etna

Leggi anche: Stromboli, Ingv: "In corso un trabocco lavico dall'area del cratere del Nord"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ingv, trabocco lavico da area craterica Nord dello Stromboli.

Allerta vulcani in Sicilia. Ingv: “Trabocco lavico sullo Stromboli”. Si alza la soglia di allarme anche sull’Etna - Una colata di lava di una decina di metri sta scendendo sul versante nord del vulcano delle Eolie. quotidiano.net