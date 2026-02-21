L’Atletico si prepara all’esame Recanatese

L’Atletico Ascoli affronta la Recanatese dopo aver vinto due partite consecutive in casa contro San Marino e Castelfidardo, segnando complessivamente cinque reti. La squadra di mister Rossi si prepara a scendere in campo in trasferta, con l’obiettivo di confermare il momento positivo. La sfida si presenta come un derby molto combattuto, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i tre punti. La partita si svolgerà domenica alle 15.00 allo stadio Bianconi.

Archiviate le due vittorie casalinghe contro San Marino e Castelfidardo (con reti di Maio, Sbrissa e Didio), l’ Atletico Ascoli è pronto per tornare a giocare in trasferta a Recanati in un derby sempre molto ricco di gol. Domani allo stadio ‘Tubaldi’, contro i giallorossi della Recanatese, invischiati nella lotta playout, servirà attenzione, grinta e qualità per proseguire il cammino che ha portato i bianconeri al quinto posto solitario, ultimo utile per disputare i playoff. La squadra leopardiana dall’altra parte vive un momento di grande difficoltà e il mese scorso ha sostituito l’allenatore, l’ex difensore dell’Ascoli, Mirko Savini, con Giovanni Pagliari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

