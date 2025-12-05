Il Catanzaro si prepara all' esame col Modena

Il Catanzaro si prepara ad affrontare una delle migliori squadre del campionato per rendimento casalingo. Il Modena al “Braglia” non ha mai perso e tra le mura amiche ha subito solamente tre gol (nove in totale contando le gare in trasferta, miglior difesa del campionato insieme alla capolista Monza). Davanti a questi numeri i giallorossi di Aquilani dovranno certamente innalzare la qualità e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Catanzaro si prepara all'esame col Modena

