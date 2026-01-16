Serie d L’Atletico Ascoli si prepara per l’Ancona

L’Atletico Ascoli si concentra sulla preparazione del derby di domenica contro l’Ancona, attualmente terza in classifica. Sul campo di Monterocco, la squadra lavora intensamente per arrivare al match nel miglior modo possibile. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni e richiede attenzione e dedizione da parte dei giocatori e dello staff tecnico.

Si continua a lavorare duro al campo di Monterocco con l' Atletico Ascoli che sta cercando di preparare al meglio il derby di domenica contro l' Ancona terzo in classifica. Una sfida che ha il sapore della rivincita dopo le sconfitte subite in casa in campionato all'andata e in trasferta in Coppa Italia. Lo 0-0 contro il Notaresco è stato archiviato e il capitano bianconero Matteo D'Alessandro ha confermato la voglia che c'è nella squadra di proseguire la striscia di vittorie in trasferta iniziata a Teramo e proseguita a L'Aquila. "Sapevamo che il Notaresco era una squadra scorbutica. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare le nostre trame di gioco e a sviluppare la manovra.

