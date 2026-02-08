Olio d’oliva tunisino | concorrenza sleale minaccia la filiera italiana tra perdite e allarme prezzi Import +40%

L’arrivo di grandi quantità di olio tunisino a basso prezzo sta colpendo duramente i produttori italiani. Le aziende italiane sono costrette a vendere a prezzi inferiori rispetto al passato, rischiando perdite considerevoli. La situazione ha già attirato l’attenzione delle autorità europee, preoccupate per la concorrenza sleale che mette in crisi un settore chiave per l’Italia. Le scorte si accumulano e i prezzi dei prodotti italiani rischiano di crollare, creando un allarme che si sente anche a Bruxelles.

L’ondata di olio d’oliva tunisino a basso costo sta innescando una crisi senza precedenti nel mercato italiano, costringendo le aziende del settore a vendere in perdita e sollevando un allarme che risuona fino alle sale di Bruxelles. Coldiretti, l’organizzazione di categoria che rappresenta gli agricoltori italiani, ha lanciato un grido d’allarme, denunciando una concorrenza che minaccia la sopravvivenza di una filiera fondamentale per l’economia nazionale. Il problema, emerso con forza nei primi dieci mesi del 2025, è legato a un aumento vertiginoso delle importazioni dalla Tunisia, cresciute di circa il 40% proprio nel periodo della raccolta delle olive in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Olio dOliva Tunisia Olio d’oliva, Errico (FI): “Allarme concorrenza sleale. Difendere il made in Italy e l’oro giallo del Sannio” L’aumento della produzione di olio d’oliva in Tunisia, che potrebbe superare l’Italia come secondo maggiore produttore mondiale, solleva preoccupazioni sul futuro del settore olivicolo italiano. Olio d’oliva, Errico (FI): “Difendiamo il made in Sannio dalla concorrenza sleale” Errico, rappresentante del Sannio, sottolinea l’importanza di tutelare il made in Italy dell’olio d’oliva di fronte alla crescente concorrenza internazionale, in particolare quella tunisina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olio dOliva Tunisia Argomenti discussi: Allarme prezzi e frodi sul mercato dell'olio di oliva; Calabria, allarme Coldiretti sull’olio d’oliva: prezzi giù per l’invasione di prodotto estero; OLIO: NEL 2025 MERCATI INVASI DA MEZZO MILIARDO DI CHILI DI PRODOTTO STRANIERO, SOLO DA TUNISIA +40%; Olio, cala il prezzo delle produzione in Puglia, Coldiretti: Servono controlli più serrati. Olio tunisino: nel 2025 importazioni in Italia +40%Nel 2025 l’olio tunisino invade i mercati italiani: importazioni +40%. Coldiretti e Unaprol chiedono più controlli ed etichette chiare. pugliapress.org Nocciole e olio d’oliva sotto attacco, Coldiretti Alessandria: Regole chiareColdiretti Alessandria lancia l’allarme su nocciole e olio d’oliva: importazioni e pratiche sleali mettono a rischio il Made in Italy ... ilpiccolo.net ` #ingredienti 120 g farina di ceci 360 ml acqua 20 g olio extravergine d’oliva 2 rametti di rosmarino ½ cucchiaino di sale Pepe Teglia da forno 18 x 28 cm (o analoga). facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.