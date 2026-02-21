Lanciano la 1B Cambridge del Galilei premiata Classe Consapevole contro bullismo e violenza online

La classe 1B Cambridge del Liceo Galilei di Lanciano ha ricevuto il premio “Classe Consapevole” per il suo impegno contro il bullismo e la violenza online. La decisione arriva al termine del progetto #Nellarete – Abruzzo Giovani, alla sua quarta edizione, che coinvolge studenti in attività di sensibilizzazione. La scuola ha organizzato incontri e campagne per promuovere comportamenti rispettosi tra i giovani. Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia finale del progetto.

Riconoscimento prestigioso per il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Lanciano. Nella giornata conclusiva del progetto #Nellarete – Abruzzo Giovani, giunto alla sua quarta edizione, la classe 1B dell'indirizzo Cambridge è stata premiata come "Classe Consapevole" per l'impegno dimostrato nella prevenzione del bullismo e nell'educazione all'uso responsabile del web. L'evento si è svolto il 20 febbraio nella cornice del Polo Museale di Lanciano ed è stato promosso dall'Ambito Sociale 11 Frentano, con il Comune di Lanciano capofila, in coprogettazione con il consorzio Globalmed Care e la cooperativa La Rondine.