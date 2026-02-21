Galilei Ancona | 165 studenti superano l’esame Cambridge record

Il Liceo Scientifico Galilei di Ancona ha raggiunto un nuovo record, con 165 studenti che hanno superato l’esame Cambridge. Questo risultato rappresenta il numero più alto di certificazioni ottenute in tutta la regione Marche durante l’anno scolastico 2024-2025. La scuola ha infatti promosso corsi intensivi e attività di preparazione per aiutare gli studenti a migliorare le proprie competenze linguistiche. Il dato si inserisce in un trend positivo per l’istituto, che punta a rafforzare le competenze internazionali.

Il Liceo Galilei di Ancona: un primato marchigiano nelle certificazioni Cambridge. Il Liceo Scientifico Galilei di Ancona si è distinto a livello regionale come l’istituto con il più alto numero di certificazioni Cambridge ottenute nell’anno scolastico 2024-2025, un risultato annunciato durante un recente convegno a Pesaro. Questo successo, ottenuto grazie all’impegno di studenti e docenti, sottolinea l’efficacia di un approccio didattico focalizzato sull’internazionalizzazione e sulla preparazione linguistica di qualità, in un momento cruciale per le scelte scolastiche delle famiglie. Un percorso consolidato verso l’internazionalizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Il Liceo Scientifico Galilei di Ancona è risultato la prima scuola nelle Marche per numero di certificazioni CambridgeIl Liceo Scientifico Galilei di Ancona ha ottenuto il maggior numero di certificazioni Cambridge tra le scuole della regione. Medicina: ad Ancona superano il semestre filtro 180 studenti su 1.054, esami riparativi per 209All’Università Politecnica delle Marche di Ancona, le recenti modalità di accesso ai corsi di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria sono state oggetto di attenzione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Liceo Scientifico Galilei di Ancona è risultato la prima scuola nelle Marche per numero di certificazioni Cambridge; Il liceo Galilei di Ancona primo nelle Marche per certificazioni Cambridge. Il Liceo Scientifico Galilei di Ancona è risultato la prima scuola nelle Marche per numero di certificazioni Cambridge x.com Prima edizione del Premio/Concorso letterario “Il carcere – rappresentazione e realtà” L’I.I.S. “Fermi–Galilei” promuove, per l’anno scolastico 2025/2026, la prima edizione del Premio/Concorso letterario “Il carcere – rappresentazione e realtà”, iniziativa realizz - facebook.com facebook