Nessuna paura di una ‘militarizzazione’ dell’università. Nessuna esclusione a priori nei confronti dei militari: il ‘no’ arrivato dal Dipartimento di Filosofia all’Accademia di Modena "riguarda un corso riservato ed esclusivo" e i motivi sarebbero legati non a questioni ideologiche, ma pratico-logistiche. Lo ribadisce l’Alma Mater, tornando sulle parole del capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello e cercando di mettere in ordine i fatti. L’Alma Mater "non ha mai ‘negato’ né ‘rifiutato’ l’iscrizione a nessuna persona – spiegano dall’UniBo –. Come per tutti gli Atenei italiani, chiunque sia in possesso dei necessari requisiti può iscriversi liberamente ai corsi di studio dell’Ateneo, comprese le donne e gli uomini delle Forze Armate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma Mater non ci sta: "Nessuna ideologia, solo problemi pratici"