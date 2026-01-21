Un ladro è stato catturato grazie alle telecamere di sorveglianza, mentre tentava di commettere un furto. Don Ivan Bellini, parroco di San Filippo Neri alla Bovisasca, ha notato l’episodio dal supermercato e ha immediatamente avvisato le autorità. Un episodio che dimostra come anche in situazioni quotidiane, la presenza di sistemi di videosorveglianza possa contribuire a prevenire e contrastare comportamenti illeciti.

"Dio ti vede" insegnavano al catechismo. Ma anche le telecamere non scherzano. E forse è stata la provvidenza a indurre don Ivan Bellini (parroco di San Filippo Neri, alla Bovisasca) non certo in tentazione ma a controllare dal suo smartphone quel che accadeva in chiesa, nel primo pomeriggio di lunedì. "Ho aperto l’applicazione per caso, mentre stavo facendo la spesa al supermercato", racconta al Giorno. E ha visto uno sconosciuto armeggiare vicino alle cassette delle offerte. "Così ho chiamato la polizia". Tempo pochi minuti e una Volante è arrivata in via Gabbro, trovando ancora l’uomo sul posto e bloccandolo: era riuscito a impossessarsi di 200 euro ed è stato arrestato per tentato furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladro incastrato dalle telecamere. Il parroco lo vede dal supermercato

