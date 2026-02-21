Ladri entrano in una casa vengono scoperti dalla padrona e chiedono scusa | Abbiamo sbagliato appartamento
Tre ladri hanno fatto irruzione in una casa a Viterbo, sfondando una finestra e sorprendendo la padrona. La donna li ha scoperti mentre cercavano di rubare oggetti di valore e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I criminali si sono scusati, riconoscendo l’errore di aver invaso l’appartamento sbagliato. La polizia sta indagando sul motivo di questa confusione tra le abitazioni del quartiere. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.
Ancora tentativi di furto nella Tuscia: due ladri entrano in una casa e vengono scoperti dai proprietariNella Tuscia, la serie di tentativi di furto si mantiene costante, con episodi che coinvolgono abitazioni della zona sud.
Un altro furto in appartamento: ladri entrano dal giardino e mettono a soqquadro la casaUn altro episodio di furto in appartamento si è verificato nel fine settimana, quando ladri sono entrati dal giardino e hanno messo a soqquadro la casa.
