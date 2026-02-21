Ladri entrano in una casa vengono scoperti dalla padrona e chiedono scusa | Abbiamo sbagliato appartamento

Tre ladri hanno fatto irruzione in una casa a Viterbo, sfondando una finestra e sorprendendo la padrona. La donna li ha scoperti mentre cercavano di rubare oggetti di valore e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I criminali si sono scusati, riconoscendo l’errore di aver invaso l’appartamento sbagliato. La polizia sta indagando sul motivo di questa confusione tra le abitazioni del quartiere. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

