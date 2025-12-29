Ancora tentativi di furto nella Tuscia | due ladri entrano in una casa e vengono scoperti dai proprietari

Nella Tuscia, la serie di tentativi di furto si mantiene costante, con episodi che coinvolgono abitazioni della zona sud. Recentemente, due ladri sono stati scoperti dai proprietari durante un tentativo di intrusione. La situazione evidenzia la necessità di aumentare le misure di sicurezza e di vigilanza per tutelare le abitazioni e la tranquillità dei residenti.

L'ondata di furti che sta scuotendo la Tuscia non accenna a placarsi, continuando a colpire con insistenza la zona sud della provincia. L'ultimo bersaglio è ancora una volta Monterosi, dove nella serata del 27 dicembre sono continuati i tentativi di furto. Caso più grave intorno alle 18 del 27. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

