Ladri di rame nel Pavese nel mirino un santuario

Un furto di rame nel Pavese ha colpito il santuario della Madonna della Colombina a Copiano, a causa di un tentativo di saccheggio di cavi elettrici. I ladri sono entrati nella struttura all’alba e hanno portato via diversi metri di filamenti metallici. La scoperta è avvenuta quando il sacerdote ha trovato l’ingresso forzato e i cavi spariti. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si ripete dopo episodi simili negli ultimi mesi.

Non è la prima volta che il santuario della Madonna della Colombina, a Copiano, nel Pavese, viene preso di mira dai ladr. Ma stavolta i danni sono notevoli. I malviventi hanno staccato e portato via buona parte della grondaia in rame del tetto. I danni ammontano a qualche migliaio di euro e, per sistemare il tetto, il parroco fa appello alla generosità dei cittadini, sgomenti.