Case nel mirino dei ladri nel Pavese | un furto a Siziano un altro tentato a San Genesio

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Pavia sono intervenuti in due occasioni per furti in abitazioni, uno andato a segno e l'altro tentato, nel territorio del Pavese. Gli episodi si sono verificati a Siziano e San Genesio Pavia, evidenziando ancora una volta l'attenzione delle forze dell'ordine sulla sicurezza delle case nella zona.

© Ilgiorno.it - Case nel mirino dei ladri nel Pavese: un furto a Siziano, un altro tentato a San Genesio Pavia, 15 dicembre 2025 - Case ancora nel mirino dei ladri. Nella giornata festiva di ieri, domenica 14 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Pavia sono intervenuti, con pattuglie delle locali Stazioni, effettuando i sopralluoghi per due furti in abitazioni private, uno portato a termine e uno rimasto solo tentato. In entrambi i casi, i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per entrare in azione, prendendo di mira case indipendenti, spesso più esposte a simili rischi per i molteplici accessi al piano terra, anche nelle parti retrostanti rispetto all'ingresso principale sulla strada.

