L’adrenalina dello speed skating | musica spalti pieni e la festa per la trentesima medaglia azzurra

Milano, 21 febbraio 2026 – Il ritmo blando all'inizio, il controllo prima di scatenare la potenza. Poi la lenta progressione, i tentativi di fuga che spesso vanno in porto, la lotta per gli sprint intermedi e infine la battaglia uomo contro uomo all'ultimo giro. Lo speed skating è forse uno degli sport olimpici più adrenalinici. Come dimostra la rimonta alla curva finale con la quale Andrea Giovannini ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi Milano-Cortina nella mass-start maschile (vittoria dominante per l'olandese Jorrit Bergsma e secondo posto per il danese Viktor Hald Thorup), regalando all'Italia la trentesima medaglia ai Giochi Invernali casalinghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: LOLLOBRIGIDA DELIRIO D’ORO! Bis olimpico per la mamma azzurraQuesta sera, alle Olimpiadi di velocità, Francesca Lollobrigida conquista il suo secondo oro nei 5000 metri donne. Speed skating, Davide Ghiotto per sognare al Milano Speed Skating Stadium. Eitrem e Jílek favoritiAlle 16:00, al Milano Speed Skating Stadium si svolge una delle gare più attese della giornata. CAPOLAV-ORO Italia! Lo short track si tinge d'azzurro ad Assago | #MilanoCortina2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via lo spettacolo dei motori su Sky, oltre 1800 ore live!; Abarth, edizione speciale per le Olimpiadi: nata per correre; Risultati Olimpiadi, Di Stefano quinto nello speed skating 1500. Pattinaggio: Lara Gutmann bene ma fuori dal podio. Gli azzurri del curling eliminati. Festival dello Sport 2025, «Adrenalina pura»: a Trento arrivano Platini, Ibrahimovic, Balotelli, Velasco e SavianoTorna il Festival dello Sport targato Gazzetta. Titolo: «Adrenalina pura». Appuntamento: dal 9 al 12 ottobre. Da giovedì a domenica, come sempre. E, come sempre, a Trento sfileranno i campioni di oggi ... corriere.it IL WEEKEND CHIAMA, I MOTORI RISPONDONO! Sei pronto a scendere in pista Questo fine settimana la sfida è aperta alla Pista Mini Speed di Ortona! Che tu voglia sentire l'adrenalina del Go-Kart, piegare con le Pitbike o provare l'emozione de - facebook.com facebook UNA MEDAGLIA A TEMPO DI SPRINT Nove km di pura ADRENALINA, una frazione dopo l’altra, una staffetta azzurra perfetta! 1 Norvegia 2 Stati Uniti 3 Italia I nostri Elia Barp e Federico Pellegrino sono di bronzo nella team sprint a tecnica liber x.com