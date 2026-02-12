LIVE Speed skating 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA | LOLLOBRIGIDA DELIRIO D’ORO! Bis olimpico per la mamma azzurra

Questa sera, alle Olimpiadi di velocità, Francesca Lollobrigida conquista il suo secondo oro nei 5000 metri donne. La mamma azzurra corre senza paura e si prende il primo posto, regalando un’altra grande soddisfazione all’Italia. La gara si è svolta con intensità, e Lollobrigida ha dimostrato di essere in forma smagliante, lasciando le rivali indietro e conquistando il titolo olimpico. Ora aspettiamo il podio e i festeggiamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA E’ LA NUOVA CAMPIONESSA OLIMPICA DEI 5000 METRI! Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 17.56: Questa la classifica dei 5000 femminili: 1 Francesca Lollobrigida ITA 6:46.17 2 Merel Conijn NED +0.10 3 Ragne Wiklund NOR +0.17 4 Sandrine Tas BEL +0.30 5 Isabelle Weidemann CAN +3.91 6 Marina Zueva AIN +11.53 7 Marijke Groenewoud NED +12.16 8 Maira Jasch GER +14.77 9 Laura Hall CAN +16.73 10 Nadezhda Morozova KAZ +18.64 11 Martina Sablikova CZE +20.91 12 Tai Zhien CHN +29.54 17.52: Grandissimo argento per l’olandese Conijn che ha messo alle spalle la favorita della vigilia, la norvegese Wiklund. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: LOLLOBRIGIDA DELIRIO D’ORO! Bis olimpico per la mamma azzurra Approfondimenti su LolloBrigida 5000Metri LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida torna in gara Questa mattina a Milano Cortina si svolge la gara dei 5000 metri femminili di speed skating. LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: assalto al podio per Francesca Lollobrigida Oggi si è acceso il teatro delle Olimpiadi con la gara di speed skating sui 5000 metri donne. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su LolloBrigida 5000Metri Argomenti discussi: Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Lorello di bronzo nei 5000 m! Eitrem e Jilek impressionanti; LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Riccardo Lorello sorpresa di bronzo! 4° Ghiotto di un soffio; Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 5000 metri femminili, streaming, coppie di partenza; Jutta Leerdam, oro e record olimpico nei 1000 metri: rivivi il LIVE. LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: assalto al podio per Francesca LollobrigidaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23: 642 di vantaggio per Tas, un secpondo di ritardo per l'olandese rispetto alla belga ai 3000 17.20: ... oasport.it Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 5000 metri femminili, streaming, coppie di partenzaOggi, giovedì 12 febbraio, prosegue il programma di gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating ... oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 16.30 Pattinaggio di velocità - 5000 m donne F. Lollobrigida FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 - facebook.com facebook Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 18.30 Pattinaggio di velocità - 1000 m uomini F. Betti, D. Di Stefano @fisg_it @milanocortina26 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.