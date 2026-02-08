Speed skating Davide Ghiotto per sognare al Milano Speed Skating Stadium Eitrem e Jílek favoriti

Alle 16:00, al Milano Speed Skating Stadium si svolge una delle gare più attese della giornata. Davide Ghiotto scende in pista con l’obiettivo di fare bene e inseguire il sogno. Tra i favoriti ci sono Eitrem e Jílek, pronti a sfidarsi sul ghiaccio. La gara promette emozioni e sorprese.

Alle 16:00, il Milano Speed Skating Stadium accenderà i riflettori su una delle prove più affascinanti dello speed skating: i 5.000 metri maschili. Una distanza che profuma di storia e tradizione, pronta a regalare emozioni forti sul ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove ogni giro può fare la differenza. Guardando indietro nel tempo, è impossibile non collegare questa gara al bronzo olimpico di Enrico Fabris a Torino 2006, una pagina indelebile dello sport azzurro. A fare da ponte ideale tra quell’impresa e il presente è ancora Maurizio Marchetto, allora guida di un gruppo capace di portare l’Italia su vette inesplorate e oggi nuovamente al comando della Nazionale, chiamato a scrivere un nuovo capitolo olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

