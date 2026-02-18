Oltre 10 milioni di litri d’acqua erogati nel 2025 dai fontanelli di Acque Spa

Acque Spa ha erogato oltre 10 milioni di litri d’acqua nel 2025 tramite i fontanelli distribuiti nel Basso Valdarno. La causa di questo grande risultato risiede nell’aumento dell’utilizzo dei punti di distribuzione pubblica, incentivato da campagne informative e dalla qualità dell’acqua offerta. I fontanelli sono diventati una soluzione comoda e sostenibile per i residenti, che apprezzano la facilità di accesso e il risparmio di plastica. Questo dato conferma la crescita del servizio nel territorio e la fiducia dei cittadini.

Risultati di rilievo per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ai fontanelli installati da Acque spa nel territorio del Basso Valdarno.Grazie infatti al progetto 'Acqua ad Alta Qualità' - promosso dal gestore idrico insieme all'Autorità Idrica Toscana e ai Comuni – 39 fontanelli attivi in.