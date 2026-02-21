5,4 milioni di litri d’acqua sono stati erogati nel 2025 dai fontanelli in Valdinievole

Nel 2025, i fontanelli pubblici della Valdinievole hanno erogato 5,4 milioni di litri di acqua, dimostrando un aumento rispetto agli anni precedenti. Questa crescita deriva dall’interesse crescente della popolazione verso un consumo più sostenibile e dal miglioramento delle infrastrutture locali. Molte persone preferiscono ora usare l’acqua del rubinetto, considerandola più economica e più sicura. La tendenza a scegliere fontanelli si sta diffondendo nelle strade e nelle piazze della zona.

Nel 2025 l’approccio consapevole al consumo dell’acqua di rete si è tradotto in risultati significativi in Valdinievole. Grazie al progetto ’Acqua ad Alta Qualità’ (promosso da Acque insieme all’Autorità Idrica Toscana e ai Comuni) i 18 fontanelli attivi in Valdinievole hanno erogato complessivamente quasi 5,4 milioni di litri d’acqua, per la precisione 5.487.200 litri. Un risultato che ha consentito di evitare l’utilizzo di oltre 3,6 milioni di bottiglie usa-e-getta, con un risparmio stimato in 128 tonnellate di plastica, equivalenti a 914 tonnellate di anidride carbonica, un quantitativo paragonabile alle emissioni medie annue di oltre 630 automobili.🔗 Leggi su Lanazione.it

Oltre 10 milioni di litri d’acqua erogati nel 2025 dai fontanelli di Acque SpaAcque Spa ha erogato oltre 10 milioni di litri d’acqua nel 2025 tramite i fontanelli distribuiti nel Basso Valdarno.

I soldi illeciti che passano dall'aeroporto di Caselle Torinese: nel 2025 sono stati intercettati circa sei milioniNel 2025, le forze dell’ordine hanno scoperto che nel solo aeroporto di Caselle Torinese sono passati circa sei milioni di euro in contanti provenienti da traffici illeciti.

