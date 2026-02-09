La vita giovane | Mattia Insolia alla Ubik di Como

La libreria Ubik di Como ospita venerdì 13 febbraio alle 18 l’autore Mattia Insolia, che presenta il suo nuovo romanzo pubblicato da Mondadori. L’incontro è aperto al pubblico e si svolge in un clima di grande attesa tra i lettori della zona.

Mattia Insolia, con il suo nuovo romanzo, pubblicato da Mondadori, sarà presente venerdì 13 febbraio, alle 18, alla libreria Ubik di Como. L'autore dialogherà con Gaia Manzin. Appena trentenne, Mattia Insolia scrive questa storia da una posizione eccezionale, quella di chi ha il talento e l'esperienza per raccontare la sua generazione dal di dentro. Lo fa mettendo in scena sei ragazzi feriti e disperatamente vitali negli anni in cui sono più belli, irrisolti, incandescenti. E ci consegna un romanzo mondo, che si legge tutto d'un fiato. Teo ha ventotto anni e tra sé e la sua adolescenza ha messo molti chilometri e altrettanti silenzi.🔗 Leggi su Quicomo.it

Dentro «La vita giovane» di Mattia Insolia, si racconta una generazione che fatica a trovare il suo posto.

