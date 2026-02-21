la visita di solidarietA’

Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est, ha visitato ieri i locali di Graziella Holding per ringraziare i dipendenti e rafforzare la collaborazione. Durante l’incontro, ha incontrato i lavoratori e ha ascoltato le loro esigenze. La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le istituzioni e le imprese locali. Torre ha anche visitato alcuni reparti e si è confrontato con il personale sui progetti futuri.

© Lanazione.it - la visita di solidarietA’

Una visita all’insegna della gratitudine e della collaborazione quella effettuata ieri dal direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre, alla sede di Graziella Holding. L’incontro è stato l’occasione per ringraziare ufficialmente la Fondazione Graziella – Angelo Gori per la recente donazione di 15mila euro destinata alla pneumologia del San Donato. Il contributo consentirà l’acquisto di nuove strumentazioni a supporto delle attività cliniche e assistenziali del reparto, rafforzando un rapporto che negli anni si è tradotto in numerosi interventi concreti a favore dell’ospedale cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Una visita sospesa: la solidarietà che entra in ambulatorio "Emotiva…mente Mesagne" fa visita al Medea con un gesto di solidarietàL’associazione Emotiva…mente Mesagne ha visitato il centro Medea di Brindisi lunedì 22 dicembre, portando un gesto di solidarietà. La visita di Mattarella alla redazione de La Stampa Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: la visita di solidarietA’; Due visite guidate a Pordenone in solidarietà per Emergency; I supereroi della solidarietà in visita ai reparti pediatrici di Portogruaro e San Donà di Piave; Iniziative di solidarietà e il programma Liberare i prigionieri nelle carceri del Mozambico. Mattarella visita la redazione de La Stampa: Solidarietà per i fatti di novembreIl Presidente della Repubblica accolto dal direttore Malaguti e dai vertici di Gedi: I giornali sono i pilastri della democrazia, ha detto il Capo dello Stato ... rainews.it Mattarella sottolinea al Niguarda un esempio raro di solidarietà svizzeraIl significato istituzionale della visita di Sergio Mattarella al Niguarda La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ospedale Ni ... assodigitale.it Il re di #Danimarca Frederik X è arrivato in #Groenlandia per una visita di tre giorni in segno di solidarietà con il territorio autonomo danese, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di acquisire. - facebook.com facebook