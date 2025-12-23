Emotiva…mente Mesagne fa visita al Medea con un gesto di solidarietà

L’associazione Emotiva…mente Mesagne ha visitato il centro Medea di Brindisi lunedì 22 dicembre, portando un gesto di solidarietà. L’incontro, alla presenza delle autorità dell’Ircso Medea, ha rappresentato un momento di ascolto e sostegno per le persone con epilessia, rafforzando l’impegno condiviso nel migliorare la qualità della vita di chi affronta questa condizione.

