Emotiva…mente Mesagne fa visita al Medea con un gesto di solidarietà

23 dic 2025

L’associazione Emotiva…mente Mesagne ha visitato il centro Medea di Brindisi lunedì 22 dicembre, portando un gesto di solidarietà. L’incontro, alla presenza delle autorità dell’Ircso Medea, ha rappresentato un momento di ascolto e sostegno per le persone con epilessia, rafforzando l’impegno condiviso nel migliorare la qualità della vita di chi affronta questa condizione.

MESAGNE - L’associazione Emotiva.mente Mesagne che si preoccupa di migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia, nella mattinanata di lunedì 22 dicembre, alla presenza delle massime autorità dell’Ircso Medea di Brindisi: il dott. Trabacca Antonio primario e direttore Sanitario, la. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

