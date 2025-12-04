Una visita sospesa | la solidarietà che entra in ambulatorio

di Monica Sozzi, Comitato , presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato al link ASviS del 26 novembre 2025 In alcuni caffè napoletani esiste ancora l’usanza del “caffè sospeso”: ne bevi uno e ne lasci uno pagato per chi verrà dopo di te. È un gesto semplice, che parla di generosità e inclusione. A Milano quell’idea è diventata un modello sanitario: una visita medica che, senza sovraccosti, contribuisce a regalarne un’altra a chi non può permettersela. È il cuore di Visita Sospesa®, iniziativa di Welcomed che dal 2016 garantisce cure gratuite a migliaia di famiglie in condizioni di fragilità economica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it