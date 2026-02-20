Il ritorno dopo 44 anni La messa di Wojtyla nella domenica d’agosto che fermò la Riviera

Il 29 agosto 1982, Giovanni Paolo II tornò a Rimini dopo 44 anni e celebrò una messa al porto davanti a 200mila fedeli. La sua presenza attirò una folla immensa che bloccò le strade della riviera durante l’alta stagione. La città si riempì di entusiasmo e di fede, mentre il Papa si affacciò dal pulpito, benedicendo i presenti e i turisti. Quel giorno rimane uno dei momenti più significativi della storia religiosa della zona, lasciando un ricordo indelebile nelle generazioni successive.

L’immagine più bella: Giovanni Paolo II che celebra la messa al porto, davanti a 200mila persone. Era il 29 agosto 1982 e quel giorno Rimini, in piena stagione turistica, si ’fermò’ per accogliere il Pontefice. Chissà se avranno già fatto vedere quelle foto a Papa Leone. E se anche lui deciderà di celebrare messa al porto, come Wojtyla 44 anni fa. Prevost sarà il secondo Pontefice a far visita a Rimini nel Dopoguerra. Merito del Meeting, determinante anche per la venuta di Wojtyla nel 1982. Quella domenica d’agosto fu una giornata indimenticabile, per Rimini e anche per San Marino. Fu la prima visita ufficiale di un Pontefice sul Titano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

