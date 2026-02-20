Il ritorno dopo 44 anni La messa di Wojtyla nella domenica d’agosto che fermò la Riviera
Il 29 agosto 1982, Giovanni Paolo II tornò a Rimini dopo 44 anni e celebrò una messa al porto davanti a 200mila fedeli. La sua presenza attirò una folla immensa che bloccò le strade della riviera durante l’alta stagione. La città si riempì di entusiasmo e di fede, mentre il Papa si affacciò dal pulpito, benedicendo i presenti e i turisti. Quel giorno rimane uno dei momenti più significativi della storia religiosa della zona, lasciando un ricordo indelebile nelle generazioni successive.
L’immagine più bella: Giovanni Paolo II che celebra la messa al porto, davanti a 200mila persone. Era il 29 agosto 1982 e quel giorno Rimini, in piena stagione turistica, si ’fermò’ per accogliere il Pontefice. Chissà se avranno già fatto vedere quelle foto a Papa Leone. E se anche lui deciderà di celebrare messa al porto, come Wojtyla 44 anni fa. Prevost sarà il secondo Pontefice a far visita a Rimini nel Dopoguerra. Merito del Meeting, determinante anche per la venuta di Wojtyla nel 1982. Quella domenica d’agosto fu una giornata indimenticabile, per Rimini e anche per San Marino. Fu la prima visita ufficiale di un Pontefice sul Titano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Nella basilica di San’Ambrogio dopo 50 anni la suggestiva messa con il rito antico: cos’è e perché si celebra
L’orsa Amarena tre anni dopo la sua uccisione: un processo ancora fermo e una decisione che rischia di non arrivare maiA tre anni dalla morte dell'orsa Amarena nel Parco d'Abbruzzo, il procedimento giudiziario è ancora bloccato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il ritorno dopo 44 anni. La messa di Wojtyla nella domenica d’agosto che fermò la Riviera; Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Federica Brignone nella storia: oro in SuperG a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out; Bravissima, ci contavo, Io non così tanto: il dialogo tra Mattarella e Brignone….
Il campionato del girone di ritorno giunge alla 18a giornata con l’S.C. ’85 Tramonti impegnato in doppia trasferta questa settimana allo Stadio “K. Wojtyla” con l’Atletico Nuceria. La rosa tramontana diretta dal tecnico Domenico Baino occupa la settima posizion - facebook.com facebook