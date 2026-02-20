Dalla Trolley Bag alla Croissant Handbag le creazioni firmate Nik Bentel trasformano oggetti quotidiani in veri pezzi da collezione
S i può essere alla moda sul red carpet, mentre si fa jogging e, grazie a Lidl, anche quando si va a fare la spesa. Una borsa in acciaio che replica il carrello della spesa: questa è la nuova creazione della nota catena tedesca di discount in occasione della London Fashion Week. Si chiama Trolley Bag ed è una sorta mini carrello portatile travestito da accessorio. Portatile, da indossare sulla spalla o da agganciare al carrello mentre si gira tra le corsie. Il designer è Nik Bentel, noto per rendere “fashion” ciò che normalmente passa inosservato. Un pò come il supermarket chic di Karl Lagerfeld per Chanel del 2014, l’obiettivo di Bentel è dare nuova vita a oggetti ordinari, parte della quotidianità, non di lusso e non belli.🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Saranno It Bag. Le borse firmate destinate a diventare icone nella Primavera-Estate 2025
Leggi anche: Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina tra divise griffate e oggetti da collezioneVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal carrello alla passerella: Lidl lancia la Trolley Bag firmata Nik Bentel; La prima borsetta di Lidl è un carrello della spesa in versione mini; La ‘Trolley bag’ di Lidl arriverà anche in Italia; Ecco la trolley bag di Lidl a forma di mini carrello.
Lidl lancia la trolley bag e rinnova la collaborazione con il designer Nik BentelLa 'trolley bag' - la seconda collaborazione tra Lidl e il designer d'avanguardia Nik Bentel - approda in Italia con un concorso esclusivo. distribuzionemoderna.info
Lidl trasforma il carrello in oggetto di design con la Trolley Bag del designer Nik BentelLidl rinnova la collaborazione con il designer d’avanguardia Nik Bentel e presenta la Trolley Bag, un accessorio che ha già conquistato il web dopo il debutto alla London Fashion Week. Si tratta del s ... foodaffairs.it
Si chiama Trolley Bag ed è la nuova borsa lanciata da Lidl in collaborazione col designer Nik Bentel. Riproduce alla perfezione un carrello della spesa ed è già destinata a diventare iconica. Come averla gratis - facebook.com facebook
Ecco la trolley bag di Lidl a forma di mini carrello Una nuova operazione pop del discount tedesco si appresta a essere presentata in edizione limitata. Sarà un successo come per le sneakers #retail #gdo @LidlItalia @AleFranceschin1 @raffaelaqu x.com