S i può essere alla moda sul red carpet, mentre si fa jogging e, grazie a Lidl, anche quando si va a fare la spesa. Una borsa in acciaio che replica il carrello della spesa: questa è la nuova creazione della nota catena tedesca di discount in occasione della London Fashion Week. Si chiama Trolley Bag ed è una sorta mini carrello portatile travestito da accessorio. Portatile, da indossare sulla spalla o da agganciare al carrello mentre si gira tra le corsie. Il designer è Nik Bentel, noto per rendere “fashion” ciò che normalmente passa inosservato. Un pò come il supermarket chic di Karl Lagerfeld per Chanel del 2014, l’obiettivo di Bentel è dare nuova vita a oggetti ordinari, parte della quotidianità, non di lusso e non belli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla "Trolley Bag" alla "Croissant Handbag", le creazioni firmate Nik Bentel trasformano oggetti quotidiani in veri pezzi da collezione

