Si chiama " La Trave del Montalbano " e rappresenta la manifestazione di intenti del progetto turistico-culturale che avvia formalmente il percorso condiviso tra dieci Comuni delle aree di Pistoia, Firenze e Prato per la valorizzazione coordinata dell’area collinare. E’ stato sottoscritto due giorni fa a Vinci, all’agriturismo Il Piastrino, da rappresentanti di dieci Comuni: Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Serravalle, Quarrata, Vinci, Capraia e Limite, Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. I firmatari che hanno fatto sapere di aver condiviso "un’area di rilevante valore paesaggistico, ambientale e culturale, nota anche per le sue radici leonardiane", e individuato "nel turismo lento, nella mobilità dolce, nel bike trekking e nel turismo equestre le leve strategiche per uno sviluppo sostenibile, accessibile e destagionalizzato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande abbraccio fra le colline. Nasce "La Trave del Montalbano"

